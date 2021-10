Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Paul Pogba serait déjà acté !

Publié le 31 octobre 2021 à 13h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Paul Pogba n'a toujours pas trouvé d'accord avec Manchester United autour d'une éventuelle prolongation. L'international tricolore aurait d'ailleurs tranché pour son avenir.

Après s’être grandement renforcé pour presque rien l’été dernier, le PSG continuerait de surveiller certains joueurs en vue du prochain mercato estival. Le club de la capitale aurait placé quelques noms sur sa liste, dont celui de Paul Pogba. La situation du Français à Manchester United devient de plus en plus alarmante, lui qui est entré dans sa dernière année de contrat. Le PSG pourrait donc entrevoir une ouverture dans le dossier, d’autant plus que Paul Pogba aurait tranché pour son avenir.

Pas de prolongation en vue pour Pogba