Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Mauricio Pochettino pour son avenir ?

Publié le 31 octobre 2021 à 8h00 par A.D.

Actuellement au PSG, Mauricio Pochettino serait dans le viseur de Manchester United et de Tottenham, qui penseraient à se débarrasser de leurs entraineurs respectifs, à savoir Ole Gunnar Solskjaer et Nuno Espirito Santo. Alors que le PSG rêve de s'attacher les services de Zinedine Zidane, que doit faire Mauricio Pochettino pour son avenir ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les hautes sphères du PSG présentes à Doha rêvent d'installer Zinedine Zidane sur le banc parisien en cas de départ de Mauricio Pochettino. Et cela tombe plutôt bien, puisque le coach argentin aurait plusieurs touches à l'étranger, et notamment en Premier League. D'une part, Mauricio Pochettino serait dans le collimateur de Manchester United. Alors que les résultats d'Ole Gunnar Solskjaer laissent à désirer depuis le début de la saison, les Red Devils penseraient à s'en débarrasser et espéreraient voir Mauricio Pochettino prendre sa succession.

Rester au PSG ou retrouver la Premier League ?