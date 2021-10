Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse décision attend déjà Xavi au Barça !

Publié le 31 octobre 2021 à 15h00 par T.M.

Avec le départ de Ronald Koeman, c’est Xavi qui pourrait venir s’asseoir sur le banc du FC Barcelone. Et l’Espagnol pourrait bien devoir prendre de grosses décisions.

Face à l’accumulation des mauvais résultats, le FC Barcelone a décidé de tout changer. Alors que la situation devenait insoutenable comme l’a expliqué Joan Laporta, le choix a été fait de remercier Ronald Koeman, au beau milieu de la saison. Si Sergi Barjuan assure actuellement l’intérim sur le banc du Barça, un nouvel entraîneur est attendu. Et aujourd’hui, le grand favori se nomme Xavi. De jour en jour, le retour de l’Espagnol semble se préciser et on commence même à y voir plus clair sur le futur visage du FC Barcelone. Mais il y aurait encore certaines incertitudes.

Garder ou vendre Ter Stegen ?