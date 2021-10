Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman a fait une annonce fracassante à Laporta !

Publié le 31 octobre 2021 à 10h30 par T.M.

Alors que Ronald Koeman a donc fini par être remercié par le FC Barcelone, il y a quelques jours, une explication très claire aurait eu lieu entre le Néerlandais et Joan Laporta.

Comme l’a très bien expliqué Joan Laporta, la situation devenait de plus en plus insoutenable au FC Barcelone. Ainsi, suite à la défaite face au Rayo Vallecano, le club catalan n’a eu d’autre choix que de trancher dans le vif pour Ronald Koeman. Déjà en difficulté, le Néerlandais a ainsi été remercié. Pourtant, quelques jours auparavant, avant le choc face à l’Atlético de Madrid, Koeman avait été confirmé sur le banc de touche par Joan Laporta alors que tout le monde pensait qu’un départ été imminent. Et l’ex-entraîneur du Barça avait alors été très clair à ce moment.

« Payez moi et je m’en vais »