Mercato - PSG : Paris s'enflamme pour le retour fracassant de Wijnaldum !

Publié le 4 novembre 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Après un début de saison poussif, Georginio Wijnaldum faisait son retour dans le onze de départ du PSG contre le RB Leipzig. Et l'international néerlandais a inscrit les deux buts parisiens ce qui lui permet de lancer enfin son aventure à Paris.

En l'absence de Marco Verratti, touché à la hanche contre l'OM, Georginio Wijnaldum avait une occasion de se distinguer contre le RB Leipzig mercredi soir. Et pour cause, l'international néerlandais, arrivé libre en provenance de Liverpool, connaît des débuts poussifs au PSG. Présent en conférence de presse avant le déplacement en Allemagne, Georginio Wijnaldum reconnaissait qu'il devait faire mieux. « Je crois que la chose la plus importante que je dois apprendre c'est faire connaissance avec mes coéquipiers. Je n'ai joué avec aucun d'eux. On travaille dur à l'entrainement pour s'habituer. C'est un nouveau début pour moi », assurait le capitaine des Pays-Bas qui était donc titulaire contre Leipzig dans un rôle assez offensif qui lui a permis de briller. En effet, Georginio Wijnaldum a inscrit les deux buts du PSG (2-2) et aurait pu encore améliorer ses statistiques en étant crédité de deux passes décisives si Angel Di Maria avait eu plus de réussite sur sa reprise de volée ou si Kylian Mbappé avait été plus adroit. Mais l'ancien Reds semble bien avoir lancé sa saison.

Wijnaldum lance sa saison !