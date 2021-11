Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle précision de taille dans ce dossier à 0€ !

Publié le 4 novembre 2021 à 11h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Marcelo Brozovic serait dans le collimateur du PSG. Déterminés à prolonger leur milieu de terrain croate, les Nerazzurri devraient reprendre les négociations cette semaine, mais les positions seraient toujours éloignées.

Après avoir recruté Leo Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma pour 0€ cet été, Leonardo voudrait réitérer cet exploit avec Marcelo Brozovic en 2022. En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, le milieu de terrain croate aurait alerté le directeur sportif du PSG, comme l'a rappelé The Sun . Et heureusement pour le club de la capitale, les Nerazzurri ne seraient toujours pas prêts à répondre aux attentes de Marcelo Brozovic sur le plan financier.

Marcelo Brozovic réclamerait un contrat avoisinant les 6M€