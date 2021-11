Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino peut remercier Leonardo pour ce joli coup !

Publié le 4 novembre 2021 à 12h45 par A.M.

Alors que le PSG a attiré Georginio Wijnaldum libre cet été, Mauricio Pochettino peut se réjouir de cette arrivée puisqu'il avait tenté de nombreuses fois de recruter l'international néerlandais par le passé.

Cet été, le PSG a réalisé un mercato impressionnant en attirant Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et Nuno Mendes. Le tout sans se ruiner en indemnité de transfert puisque quatre des six nouveaux parisiens sont arrivés libres. C'est notamment le cas de Georginio Wijnaldum, qui a débarqué en provenance de Liverpool. Un joli coup qui a du réjouir Mauricio Pochettino malgré les débuts poussifs du Néerlandais.

Pochettino veut Wijnaldum depuis longtemps