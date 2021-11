Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum envoie un gros message sur ses galères !

Publié le 4 novembre 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 4 novembre 2021 à 8h16

En grande difficulté depuis le début de saison, Georginio Wijnaldum a inscrit un doublé contre Leipzig qui semble enfin lancer sa saison. Une joie pour l'international néerlandais.

Première recrue estivale du PSG, Georginio Wijnaldum a débarqué libre en provenance de Liverpool et l'international néerlandais devait apporter son expérience dans l'entrejeu parisien. Vainqueur de la Ligue des Champions avec les Reds et capitaine des Pays-Bas, Georginio Wijnaldum est une valeur sure du football européen. Et pourtant, ses débuts au PSG ont été très poussifs, au point de perdre sa place de titulaire dans le onze de départ de Mauricio Pochettino.

«Je travaille dur tous les jours, je dois apprendre à connaître mes coéquipiers»