Mercato - PSG : Grosse ouverture pour Leonardo avec le successeur de Mbappé !

Publié le 4 novembre 2021 à 22h15 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé, Leonardo songerait à recruter Dusan Vlahovic. Et cela tombe plutôt bien, puisque la Fiorentina voudrait le vendre dès le mois de janvier et refuserait de l'offrir à la Juventus.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo se prépare au possible départ de Kylian Mbappé. En effet, le directeur sportif a déjà identifié ses deux cibles préférentielles pour assurer la potentielle succession de Kylian Mbappé : Erling Haaland et Robert Lewandowski. Par ailleurs, Leonardo aurait également d'autre cibles en tête pour l'après-Mbappé, et notamment Dusan Vlahovic, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec la Fiorentina. Et à en croire la presse italienne, le PSG aurait un gros coup à jouer sur ce dossier.

«La Fiorentina veut le vendre en janvier pour éviter une dynamique dangereuse»