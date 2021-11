Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des discussions concrètes ouvertes entre Mbappé et le Real !

Publié le 4 novembre 2021 à 20h15 par La rédaction

Le quotidien sportif espagnol AS amène de nouveaux éléments dans le dossier Kylian Mbappe. Analyse.

Ces dernières heures, le quotidiens sportif espagnol AS a révélé que Kylian Mbappe avait posé une exigence particulière dans son futur contrat au Real, à savoir de disposer d’une clause lui permettant de disputer les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Le média précise que si Mbappe est prêt à faire un effort financier sur le salaire, qui sera moindre que celui proposé par le PSG, il souhaite obtenir cette garantie du Real.

C’est concret désormais…

Si ces informations s’avèrent exactes, alors elles confirment de manière très claire que les discussions entre Mbappe et le Real sont désormais concrètement ouvertes. Probablement OK sur le principe depuis au moins un an, les deux parties sont donc entrées dans le détail. Une preuve supplémentaire que l’attaquant français a bel et bien choisi le Real Madrid.