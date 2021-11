Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce pour l’avenir de ce successeur de Mbappé !

Publié le 4 novembre 2021 à 0h45 par T.M.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG pense à l’après et le nom de Dusan Vlahovic est notamment revenu. L’agent de l’attaquant de la Fiorentina a d’ailleurs fait le point pour l’avenir.

Si Kylian Mbappé est donc finalement resté au PSG cet été, son départ pourrait intervenir à la fin de la saison. Arrivant au terme de son contrat, le Français sera alors libre de rejoindre le Real Madrid. Bien que le club de la capitale fera tout pour prolonger Mbappé, son départ prend de plus en plus d’ampleur. Pour le PSG, il faudra alors se remettre de cette énorme perte et la succession du champion du monde sera l’un des gros dossiers. Mais qui sera recruté pour remplacer Kylian Mbappé ?

« En juin, il pourra se rendre dans de nombreux clubs »