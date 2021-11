Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho veut rendre deux précieux services à Ancelotti !

Publié le 5 novembre 2021 à 1h30 par A.D.

Pour renforcer son effectif, José Mourinho voudrait tapé à la porte du Real Madrid au mois de janvier. En effet, Nacho et Dani Ceballos seraient les principales cibles du coach de l'AS Rome pour le prochain mercato.

Depuis le début de la saison, Nacho et Dani Ceballos n'arrivent pas à obtenir les bonnes grâces de Carlo Ancelotti. En effet, les deux pensionnaires du Real Madrid peinent à emmagasiner du temps de jeu sous la houlette du coach italien. Et cela n'aurait pas échappé à José Mourinho, le coach de l'AS Rome. En effet, The Special One souhaiterait profiter de la situation pour accueillir Nacho et Dani Ceballos dès le mois de janvier.

Dani Ceballos et Nacho dans la short-list de Mourinho ?