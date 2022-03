Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Leonardo et Al-Khelaïfi, Pochettino traînerait son spleen à Paris…

Publié le 11 mars 2022 à 11h30 par Th.B.

Entraîneur du PSG depuis l’hiver 2021, Mauricio Pochettino se serait vite rendu compte de l’envergure de la tâche qui ne correspondrait pas à son management selon l’un de ses proches. D’autant plus qu’il aurait été déçu du président Nasser Al-Khelaïfi et du directeur sportif Leonardo pour différentes raisons… Explications.

Après avoir effectué une saison et demie en tant que joueur du PSG entre l’hiver 2001 et l’été 2003, Mauricio Pochettino a fait son grand retour au Paris Saint-Germain en janvier 2021, mais cette fois-ci en tant qu’entraîneur. Cependant, en raison des résultats du club de la capitale, éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des champions au même stade de la compétition, à savoir en 1/8ème de finale, Pochettino pourrait être remercié à la fin de la saison par les décideurs du PSG bien que le directeur sportif Leonardo ait rabâché qu’aucune décision n’avait été prise dernièrement en ce qui concerne le dossier Pochettino. Le10sport.com vous affirmait cependant en novembre dernier que des discussions en interne avaient lieu sur le cas Mauricio Pochettino alors qu’en parallèle, le technicien argentin cultiverait le désir de revenir en Angleterre et de prendre les rênes de l’effectif de Manchester United où Ralf Rangnick laissera sa place d’entraîneur intérimaire à la fin de la saison. Mais pourquoi une telle volonté de changer d’air pour Mauricio Pochettino ? The Athletic a donné ce vendredi plusieurs éléments de réponse.

Le refus d’Al-Khelaïfi de le laisser revenir à Tottenham l’été dernier…

Au terme de la saison dernière, il était question d’un départ de Mauricio Pochettino qui serait arrivé à la conclusion que le mode de fonctionnement du PSG en interne ne collait pas à sa méthode de management. De ce fait, un départ pour le Real Madrid avant que Carlo Ancelotti ne fasse son retour et surtout, à Tottenham a été d’actualité. Cependant, le PSG s’est montré réticent à cette éventualité alors qu’en parallèle, l’option pour une année supplémentaire, liant ainsi Pochettino jusqu’à l’été 2023 au PSG, avait été activée. The Athletic dévoile ce vendredi que le président du PSG, à savoir Nasser Al-Khelaïfi, aurait révélé à ses confidents que Tottenham était prêt à « tout faire et tout tenter » afin de mener à bien la grande opération de retour de Mauricio Pochettino. En outre, l’Argentin se serait entretenu avec les hauts dirigeants du club londonien. Pour autant, le PSG n’aurait pas été emballé par l’idée de perdre un entraîneur sans en avoir la volonté. Ce qui serait particulièrement resté en travers de la gorge de Mauricio Pochettino, au même titre que l’échec du recrutement de Tanguy Ndombele cet hiver.

…l’échec du recrutement de Ndombele lors du dernier mercato

En effet, bien que l’accent ait été mis sur le dégraissage d’effectif du PSG par le directeur sportif Leonardo cet hiver, le nom de Tanguy Ndombele est revenu avec insistance à l’occasion du mercato hivernal. Le dossier a traîné en longueur et a engendré le retour de Ndombele à l’OL. Instigateur de cette piste, Mauricio Pochettino aurait été prêt à tout pour accueillir le milieu de terrain appartenant toujours à Tottenham, qui l’a simplement prêté au club rhodanien. Cet échec cuisant ne serait pas bien passé chez Mauricio Pochettino qui ne se serait pas senti aidé par la direction sportive du PSG sur ce dossier…

Le management du PSG et l’omniprésence de Leonardo ne colleraient pas à son identité !