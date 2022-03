Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après le PSG, Pérez a tranché pour Ancelotti !

Publié le 11 mars 2022 à 10h30 par Th.B.

Bien que son nom ait été évoqué dans la presse dernièrement pour un éventuel départ, Carlo Ancelotti pourrait finalement au minimum rester jusqu’à l’été 2023 à la tête de l’effectif du Real Madrid.

Alors que tout semblait se passer pour le mieux lors de la première partie de saison, les résultats suivaient et le jeu prôné par le Real Madrid semblait avoir convaincu les supporters et les dirigeants, la tendance a évolué à la nouvelle année. Et Carlo Ancelotti a été la cible des critiques et des plus folles rumeurs. Revenu sur le banc du Real Madrid à l’issue de la saison dernière, le technicien italien était annoncé du côté de Manchester United ces derniers temps pour prendre la succession de l’intérimaire Ralf Rangnick par ESPN notamment. Du côté du Real Madrid, Ancelotti aurait pu prendre la porte en cas d’élimination face au PSG lors des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions selon The Transfer Window Podcast, une qualification ayant été vue comme obligatoire par le président Florentino Pérez.

Juin 2023 minimum pour Ancelotti ?