Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Pochettino relancé par le Real Madrid ? La réponse !

Publié le 11 mars 2022 à 10h10 par Th.B.

Bien que le PSG soit sorti par la petite porte au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions mercredi soir sur la pelouse du Real Madrid (3-1), le désir de Manchester United de confier les rênes de l’effectif des Red Devils à Mauricio Pochettino aurait grandi.

Mauricio Pochettino figurerait dans les petits papiers de Manchester United depuis plusieurs années et pourrait bien enfin débarquer à Old Trafford dès la prochaine intersaison. En effet, afin de remplacer l’entraîneur intérimaire qu’est Ralf Rangnick, les décideurs de Manchester United apprécieraient particulièrement le coach du PSG, certes sous contrat jusqu’en juin 2023, mais qui ne fait absolument plus l’unanimité au Paris Saint-Germain comme le10sport.com vous le révélait en novembre dernier. L’élimination subite du PSG en Ligue des champions au stade des 1/8èmes de finales face au Real Madrid mercredi soir pourrait-elle changer la donne ?

L’élimination du PSG aurait renforcé la volonté de United pour Pochettino !