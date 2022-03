Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema a vendu la mèche pour son avenir…

Publié le 14 mars 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré l’arrivée très probable de Kylian Mbappé et le vif intérêt du Real Madrid pour Erling Haaland, Karim Benzema a clairement fait savoir que son avenir passerait toujours par le club merengue.

Auteur d’un remarquable triplé mercredi soir face au PSG, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, Karim Benzema (34 ans) a rappelé à quel point il était aujourd’hui indispensable à cette équipe du Real Madrid. Et même si le club merengue semble bien parti pour recruter Kylian Mbappé, avec qui il dispose déjà d’un accord moral comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, et qu’Erling Haaland (Borussia Dortmund) est également courtisé, Benzema semble très serein pour son avenir au Real Madrid.

« Je me sens à la maison »