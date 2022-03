Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça se lance sur les traces d’un protégé de Guardiola !

Publié le 14 mars 2022 à 1h00 par Th.B.

Bien que la priorité estivale du président Joan Laporta semblerait être Erling Braut Haaland, le FC Barcelone garderait un oeil avisé sur d’autres dossiers y compris celui d’Ilkay Gündogan d’après la presse britannique.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone était parvenu à mettre la main sur deux joueurs de Pep Guardiola, dont les contrats à Manchester City étaient arrivés à expiration. En effet, Eric Garcia et Sergio Agüero, qui a depuis été contraint de prendre sa retraite pour des raisons cardiaques, ont troqué la tunique des Skyblues pour celle des Blaugrana . Et en marge de la prochaine intersaison, le Barça aimerait réitérer cette expérience et aurait de ce fait cocher les noms de Raheem Sterling, Bernardo Silva et semblerait-il, Ilkay Gündogan.

Gündogan dans le viseur du Barça ?