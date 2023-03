Mercato : Il écarte Mbappé et sauve le PSG

Axel Cornic

Depuis l’échec de l’été dernier, le Real Madrid semble avoir des doutes concernant Kylian Mbappé. L’humiliation n'a toujours pas été oubliée et le Paris Saint-Germain reste une boutique extrêmement chère, même si la fin du contrat de l’attaquant est fixée pour 2024. Ainsi, à Madrid on pourrait bien changer son fusil d’épaule et se concentrer sur un nouvel objectif.

L’histoire entre le Real Madrid et Kylian Mbappé ne s’est pas arrêtée à sa prolongation de mai dernier. Le Français semble en effet toujours titiller les Madrilènes, qui restent tout de même échaudés par l’échec essuyé face au PSG.

Le Real Madrid prêt à oublier Mbappé...

La presse espagnole laisse toutefois entendre depuis quelques semaines que le Real Madrid commencerait à envisager de tourner définitivement la page Kylian Mbappé ! Ça ne sera pas avec Erling Haaland, également trop cher selon AS , mais plutôt avec Dusan Vlahovic. Actuellement à la Juventus, le Serbe semble être la solution parfaite, surtout vu l’avenir douteux de son club.

Pour tout miser sur Vlahovic ?