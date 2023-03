Plombé par l’OM, il enrage

Arnaud De Kanel

Victorieux du Stade Rennais grâce à un but de Sead Kolasinac, l'OM a évité de plonger encore un peu plus dans la crise. C'est sur un coup-franc joué rapidement que les hommes d'Igor Tudor ont trouvé la faille. Une erreur de concentration fatale à des Rennais trop attentistes et surpris par le centre de Cengiz Under. L'entraineur adverse, Bruno Génésio, ne décolère pas.

L'OM se donne de l'air ! Après une semaine catastrophique suite à la lourde défaite face au PSG et l'élimination humiliante contre Annecy, les Phocéens ont repris leur marche en avant face au Stade Rennais. Pas fringuant dans le jeu, l'OM a une nouvelle fois trouvé la faille sur coup de pied arrêté. Jordan Veretout a joué rapidement un coup franc pour transmettre à Cengiz Under, esseulé, et qui a eu tout le temps d'ajuster son centre pour le déposer sur la tête de Sead Kolasinac. Les défenseurs rennais se sont fait surprendre, ce qui a fait disjoncter Bruno Génésio. L'entraineur n'a pas digéré cette ouverture du score marseillais.

Un but «ridicule»

Présent en conférence de presse après la rencontre, Bruno Génésio avait encore en travers de la gorge le but encaissé. « L’arbitre n’est pas obligé de siffler, ce sont des consignes données avant le match. C’est un manque de concentration, d’attention, de maturité. Quand vous voulez concurrencer ce genre d’équipes, ce n’est pas possible d’encaisser un but comme ça. Le premier but dans un match comme celui-ci est très important. Nous, on l’encaisse sur un truc qui est juste ridicule », a-t-il déploré.

«Le match se résume à ça»