L’OM évite la catastrophe, un cadre jubile

Arnaud De Kanel

Après deux revers consécutifs à domicile face au PSG et Annecy, l'OM a retrouvé le chemin de la victoire loin de ses terres. Les Marseillais n'avaient pas le droit à l'erreur s'ils voulaient commencer à se réconcilier avec leurs supporters. C'est chose faite, non sans difficultés, et Valentin Rongier est soulagé.

Tout va très vite à l'OM, encore plus après une lourde défaite face au rival historique, le PSG, et une humiliation contre une modeste équipe d'Annecy en Coupe de France et les joueurs l'ont bien compris. Les supporters n'ont pas digéré ces deux claques et la fracture était consommée. Pour se réconcilier avec leur public, les hommes d'Igor Tudor étaient dans l'obligation de gagner à Rennes ce dimanche. Sead Kolasinac a permis à l'OM de l'emporter d'une courte tête, un soulagement pour le capitaine Valentin Rongier.

L’OM au coeur d’un énorme coup de gueule https://t.co/VvNWyLpKbd pic.twitter.com/0GjWxfmSkd — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

«On n’avait pas le choix»

De passage chez le diffuseur Prime Vidéo après la rencontre, Valentin Rongier ne boudait pas son plaisir. « On n’avait pas le choix, déjà dans l’attitude. Parce qu’après un match comme ça (la défaite contre Annecy, ndlr), on était obligés. On avait vraiment envie de montrer qu’on s’était ratés, qu’on s’en voulait et je pense que c’était la meilleure manière de répondre », a-t-il déclaré.

«On a frappé un coup»