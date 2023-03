L’OM au coeur d’un énorme coup de gueule

Arnaud De Kanel

Après une semaine noire, l'OM a renoué avec la victoire loin du Stade Vélodrome, au Roazhon Park de Rennes. Les hommes d'Igor Tudor se sont relevés de la terrible humiliation de mercredi en Coupe de France pour faire tomber des Rennais surpris sur l'ouverture du score. Au vu du scénario du match, Bruno Génésio estime que son équipe méritait mieux.

L'OM s'est fait peur mais a évité de justesse une troisième défaite consécutive ce dimanche soir face au Stade Rennais. Mal rentrés dans leur match, les coéquipiers de Matteo Guendouzi ont frôlé la correctionnelle s'en sont remis à leur gardien Pau Lopez et ses montants sur une frappe d'Amine Gouiri. La réussite était marseillaise et forcément pas au goût de l'entraîneur adverse Bruno Génésio. L'ancien coach de l'OL a pesté en conférence de presse.

«C'est rageant»

« On paie beaucoup d'inexpérience et de faute de concentration. Ça nous coûte encore une fois très très cher ce soir. Malheureusement, on n'apprend pas assez vite. Je pense qu'on ne méritait pas de perdre, peut-être pas de gagner non plus. On a fait une bonne première, une deuxième mi-temps un peu moins juste. Perdre un match de cette importance sur un fait de jeu comme celui-ci, ça fait mal et c'est rageant », a lâché Bruno Génésio, avant de poursuivre.

«On méritait mieux»