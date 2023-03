PSG : Après la catastrophe, Mbappé lâche une grande annonce sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG ne remportera pas la Ligue des champions cette année. Le club de la capitale n'a pas fait le poids face à une solide équipe du Bayern Munich, impériale. Après cette rencontre, Kylian Mbappé a été interrogé sur son avenir au sein du club parisien. Le joueur de 24 ans a donné rendez-vous aux journalistes à la fin de la saison.

C'est terminé pour le PSG en Ligue des champions. Battu au Parc des Princes le 14 février dernier (0-1), le club parisien a tenu une seule période, avant de lâcher prise et laisser le Bayern Munich l'emporter (défaite 2-0).

Mbappé esseulé ce mercredi soir

Absent lors du match aller, Kylian Mbappé était bien présent sur la pelouse allemande. Mais esseulé sur son côté, bien pris par les défenseurs du Bayern Munich, l'international français a été transparent. Logiquement après ce match, la question sur son avenir au PSG lui a été posée.

« On verra »