Une catastrophe à l’origine du départ de Messi ? Voilà le verdict

Ce mercredi soir, en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, le PSG joue certainement le match le plus important de sa saison. Privés de Neymar, les Parisiens pourront quand même compter sur le duo Mbappé-Messi qui a fait ses preuves lors des dernières sorties du PSG. Si l'avenir de Messi au PSG n'est toujours pas scellé, une défaite face au Bayern Munich ne devrait pas avoir de conséquence.

L'avenir de Lionel Messi au PSG est toujours en suspens. Le contrat de l'Argentin prendra fin en juin prochain et pour l'instant, rien n'est signé quant à une éventuelle prolongation de contrat. Entre les deux parties, les négociations pourraient reprendre après le huitième de finale de Ligue des champions.

Messi dragué par la Terre entière

La Pulga arrive en fin de contrat, et les clubs le savent. Nombreux sont ceux qui veulent entrer en discussion avec son entourage pour tenter de la faire venir. Son nom a été évoqué en Arabie Saoudite, aux États-Unis et en Argentine. En attendant, le PSG serait toujours en train de discuter avec son père et agent, Jorge Messi.

« Messi prendra sa décision sur d'autres critères »