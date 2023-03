Coup de théâtre au PSG, un départ colossal programmé par le Qatar ?

La rédaction

Ce mercredi 8 mars, le PSG joue le match le plus important de sa saison. Défaits à l'aller par les joueurs allemands du Bayern Munich (0-1), les hommes de Christophe Galtier n'ont pas d'autre choix que de gagner par au moins deux buts d'écart à Munich pour se qualifier, ou juste un but d'avance pour jouer les prolongations. Un match qui pourrait aussi sonner le glas de Christophe Galtier en cas de mauvais résultat.

La saison du PSG se terminera-t-elle ce soir, à Munich ? Le temps prévu ce mercredi soir à l'Allianz Arena n'est malheureusement pas bon pour Mbappé et ses coéquipiers, qui avaient réalisé un match dantesque sous les flocons en 2021 (3-2). En cas d'élimination, la foudre pourrait également s'abattre sur Christophe Galtier, sur la sellette et dont on dit que son avenir au sein du club se joue en Coupe d'Europe. Surtout que l'ombre de Zinédine Zidane continue de planer au dessus de sa tête.

Galtier out, Zidane in ?

Lorsque Didier Deschamps avait été prolongé à la tête de l'équipe de France début janvier jusqu'en 2026 par l'ex-président de la FFF, Noël Le Graët, Zinédine Zidane s'était retrouvé dans l'obligation de se trouver un club. Le nom du PSG avait rapidement circulé, lui qui est le rêve des dirigeants qataris. Mais l'obstacle pour Zizou est la présence de Christophe Galtier, dont les performances commencent à ne pas plaire, notamment après la série de trois défaites consécutives. L'entraîneur parisien pourrait se retrouver au bord du gouffre en cas de défaite face au Bayern Munich.

« Je ne pense pas qu'il sera licencié dès la fin de match »