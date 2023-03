Le PSG mise sur une star mondiale, Mbappé jubile

Axel Cornic

Le recrutement du Paris Saint-Germain semble être scruté de près par Kylian Mbappé, qui a pris un tout nouveau rôle depuis la prolongation record de mai dernier. L’attaquant semble donc avoir son mot à dire sur le recrutement et plusieurs sources ont annoncé ces derniers mois qu’il n’aurait pas du tout été satisfait par les dernières sessions de mercato. Mais tout n’est pas noir...

Les prochains mois seront très importants pour la suite du projet du PSG, puisque certains cadres sont en fin de contrat et une décision va devoir être prise. C’est le cas de Lionel Messi et de Sergio Ramos, deux joueurs très importants dans le dispositif de Christophe Galtier depuis le début de la saison.

Sergio Ramos, stop ou encore ?

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que la volonté des dirigeants du PSG est de prolonger les deux stars, en dépit de leur âge avancé. Messi a en effet montré être encore au sommet de son art et après une première saison compliquée, Sergio Ramos peut enfin s’exprimer au PSG.

Mbappé est fan de lui