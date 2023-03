PSG : Riolo balance, Mbappé voulait virer Neymar pour une autre star

Amadou Diawara

Après sa prolongation à la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé espérait que le PSG allait recruter un nouvel avant-centre et se débarrasser de Neymar. Malgré des discussions avec Robert Lewandowski, le club de la capitale n'a pas réussi à exaucer le souhait de son numéro 7.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé était tout proche d'un départ libre et gratuit vers le Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 du PSG avait un accord de principe avec le club merengue pour un transfert. Toutefois, Kylian Mbappé a finalemet décidé de prolonger son bail de trois saisons à Paris.

Menace pour le PSG, une révolution est attendue https://t.co/g34xsRhiYT pic.twitter.com/lNRNEzKWO5 — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

Le PSG a tenté d'offrir Lewandowski à Mbappé

Après sa prolongation, Kylian Mbappé aurait demandé à la direction du PSG de recruter un nouvel avant-centre, et ce, pour pouvoir évoluer en soutien derrière lui, et non seul en pointe. Par ailleurs, le numéro 7 du PSG aurait souhaité voir Neymar changer de cap. Toutefois, comme affirmé par Daniel Riolo, les hautes sphères parisiennes n'ont pas réalisé les voeux de Kylian Mbappé, et ce, malgré des contacts avec Robert Lewandowski, qui a finalement rejoint le FC Barcelone l'été dernier.

Mbappé espérait voir Neymar quitter le PSG