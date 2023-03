Mbappé réclame un gros transfert, le PSG est déjà en danger

La rédaction

En fin de contrat le 30 juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram plaît au Paris Saint-Germain et à Kylian Mbappé. Le problème est que, dans ce dossier, la concurrence est de plus en plus rude comme le confirme Fabrizio Romano à CaughtOffside. Le Bayern Munich, notamment, serait sur le coup.

Depuis l’été dernier, Kylian Mbappé fait le forcing pour que le PSG recrute un vrai numéro 9. Du fait de son manque d’expérience et de ses performances en dents de scie à Paris, Hugo Ekitike ne fait pas l’unanimité. C’est pour cela que le club de la capitale mise sur le recrutement gratuit de Marcus Thuram l’été prochain.

Les clubs intéressés

Pour s’offrir l’actuel attaquant de Gladbach, le PSG doit faire face à la forte concurrence de Chelsea comme l’avait précédemment révélé Fabrizio Romano. Le journaliste italien a ajouté ce mercredi pour CaughtOffside que Barcelone, l’Inter Milan et deux ou trois clubs de Premier League suivent aussi de près la situation de Marcus Thuram.

Thuram au Bayern ?