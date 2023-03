Il l’annonce en direct, Mbappé doit fuir le PSG

Thomas Bourseau

Il n’aura rien pu faire une fois de plus pour permettre au PSG de se rapprocher du Graal européen. Et pour Jamie Carragher, icône de Liverpool, Kylian Mbappé doit s’en aller au Real Madrid à présent.

Kylian Mbappé s’était mouillé la semaine dernière avant le 1/8ème de finale retour tant attendu entre le Bayern Munich et le PSG à l’Allianz Arena ce mercredi. Finalement, malgré l’élan d’optimisme insufflé par Mbappé, le PSG s’est incliné face aux Bavarois 2 buts à 0 pour un score cumulé de 3-0 sur les deux confrontations.

«C'est génial parce que cela montre à quel point il est important d'être une équipe»

Pour Jamie Carragher, cette élimination est bénéfique en raison des valeurs du PSG sur le marché des transferts. « Ils ont dépensé plus d'argent que n'importe qui d'autre. Ils ont les meilleurs joueurs du monde et ne parviennent pas à gagner quoi que ce soit. C'est génial parce que cela montre à quel point il est important d'être une équipe ». a confié la légende de Liverpool sur le plateau de CBS Sports mercredi soir.

«Plus vite il partira et ira au Real Madrid, mieux ce sera pour lui»