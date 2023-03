Mbappé reçoit déjà une improbable proposition... loin du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2024, Kylian Mbappé est de nouveau au cœur des débats pour son avenir après la nouvelle désillusion du PSG en Ligue des champions. Et bien évidemment, c'est en Espagne que le sujet fait essentiellement parler puisqu'il est toujours très attendu au Real Madrid.

Après l'élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé fait parler de lui, notamment pour son avenir alors que son contrat s'achève en juin 2024. L'attaquant français a d'ailleurs laissé planer le doute après le match.

Mbappé jette un froid sur son avenir

« Je ne sais pas. Pour le moment, je ne parle que de cette saison. Rien d’autre ne m’importe. On a perdu contre une grande équipe. Désormais, on n’a plus que le championnat. J’espère qu’on va le gagner. On verra. Ce qui m’importe, c’est de gagner le championnat. Pour le reste, on verra », confie l'attaquant du PSG en zone mixte.

L'Espagne veut en profiter