Surprise, il demande à Mbappé de trahir le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après l'élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des champions, l'avenir de Kylian Mbappé fait grandement parler. Et pour Jamie Carragher, le moment est clairement venu pour l'attaquant français de quitter le club de la capitale.

L'élimination du PSG contre le Bayern Munich n'en finit plus de faire parler. Et cela pourrait même avoir un impact sur l'avenir de Kylian Mbappé. A tel point que pour Jamie Carragher, l'international français doit absolument quitter le PSG. Et le plus vite possible !

Fiasco au PSG, cette star lâche déjà un énorme indice sur son avenir https://t.co/b8jftP3z8y pic.twitter.com/mE3cilLHcl — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

«Mbappé doit quitter le PSG dès que possible»

« Mbappé doit quitter le PSG dès que possible. Ils sont loin de gagner la Ligue des champions et je ne pense pas qu'ils s'amélioreront suffisamment l'année prochaine pour la gagner. Plus vite il partira et ira au Real Madrid, mieux ce sera pour lui », assure l'ancien joueur de Liverpool pour CBS Sports avant de se réjouir de l'élimination du PSG.

«Je suis ravi que le PSG ait été éliminé»