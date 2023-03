Il interpelle Mbappé, un ancien de l’OM joue un sale tour au PSG

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé en émerveille plus d’un. Manu Koné, milieu de terrain de 21 ans du Borussia Mönchengladbach fait partie des admirateurs de son aîné. Pour autant, le PSG pourrait passer à côté de son transfert en raison d’un ancien de l’OM : Didier Drogba.

« Je ne me réveille pas tous les jours avec la pensée que je veux jouer avec Mbappé. Mais bien sûr : si vous deviez jouer avec de si grands joueurs à un moment donné, vous pourriez encore apprendre beaucoup. C'est bien sûr attrayant ». Au cours d’un entretien accordé à Sport BILD, Manu Koné n’a pas fait de langue de bois. Annoncé comme étant dans les petits papiers du PSG sur le marché des transferts, le milieu de terrain de 21 ans a déjà lancé son mercato alors que son contrat arrivera à expiration en juin 2025 au Borussia Mönchengladbach.

«Le PSG a également un œil sur lui»

Le PSG a donc toutes ses chances de parvenir à ses fins avec Manu Koné. D’autant plus que l’intérêt de la direction du Paris Saint-Germain a été confirmé par Christian Falk, journaliste de Sport BILD, qui s’est exprimé par l’intermédiaire d’une rubrique publiée de CaughtOffside . « Le PSG a également un œil sur lui. Nous l'avons interrogé sur son avenir et il nous a dit qu'il serait intéressant de jouer avec Kylian Mbappé ».

«Koné a évoqué Chelsea car il était un grand fan de Didier Drogba»