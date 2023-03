Il demande un transfert légendaire au PSG, Mbappé dicte sa loi

Thomas Bourseau

Éditorialiste pour RMC, Daniel Riolo a réclamé l’arrivée d’edling Braut Haaland au PSG afin d’y former un duo létal avec Kylian Mbappé. Pour autant, et quand bien même Neymar et Lionel Messi venaient à quitter le club, Mbappé pourrait tout faire capoter.

« Mais le PSG, ce n'est pas cohérent sportivement de prolonger Messi. Ça ne rime à rien. Moi, je fantasme sur un duo Haaland-Mbappé ! Avec quatre milieux de terrain, quatre défenseurs, ça travaille partout... Là, oui, l'équipe aura de l’allure ». Depuis l’élimination précoce du PSG au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, Daniel Riolo milite pour la non-prolongation du contrat de Lionel Messi qui expirera à l’issue de la saison.

Riolo attend Haaland au PSG, Messi et Neymar condamnés

L’éditorialiste de RMC attend donc que le PSG négocie un virage à 180 degrés dans son projet sportif avec Erling Braut Haaland au coeur du projet aux côtés de Kylian Mbappé. Pour cependant créer un espace suffisant pour accueillir Haaland, il faudra que le PSG puisse dégraisser en amont. Et cela passerait pas les départs de Lionel Messi et de Neymar qui, selon La Razón, auraient respectivement agacé le PSG par sa méforme concernant l’Argentin et pour ses blessures à répétition pour le Brésilien.

Mbappé destiné à finir à Madrid, le duo avec Haaland déjà compromis ?