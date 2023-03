Menacé, Lionel Messi prend une décision fracassante

Thomas Bourseau

Et si Lionel Messi finissait par débarquer aux Newell’s Old Boys, club de Rosario d’où il est originaire, après l’expiration de son contrat au PSG cet été ? Une attaque qui servait de menace envers l’Argentin l’en dissuaderait selon la presse anglaise.

Alors que le contrat de Lionel Messi au PSG prendra fin à l’issue de la saison, il est beaucoup question de l’avenir du septuple Ballon d’or dans la presse. Le10sport.com vous a confié le 18 février dernier que les discussions entre le PSG et le clan Messi étaient bel et bien d’actualité concernant une prolongation de contrat. Cependant, il se pourrait qu’un départ sur le continent américain soit une possibilité.

Un challenge en Argentine pour Lionel Messi ?

Il est spécifié dans les médias que Lionel Messi aurait à coeur de poursuivre sa carrière en Europe alors qu’il soufflera sa 36ème bougie en juin prochain. La Major League Soccer avec l’Inter Miami est une option qui revient souvent dans les médias. Mais hormis la franchise de David Beckham, un retour sur ses terres argentines à Rosario et plus précisément aux Newell’s Old Boys est évoqué.

L’attaque sur le supermarché de la famille de sa femme devrait l’empêcher de venir