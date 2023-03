L’OM boucle «le plus gros transfert de tous les temps», il hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM n'a pas regardé à la dépense lors du dernier mercato hivernal. Lors du dernier mois de janvier, le club marseillais a cassé sa tirelire pour mettre la main sur Vitinha. Recruté contre un chèque de 32M€, le buteur portugais était perçu comme le prochain grand joueur de l'OM. Mais depuis son arrivée, l'attaquant est cantonné au banc de touche. Une situation, qui exaspère Bernard Prado.

L'OM tire la langue. Engagé dans une bataille avec le RC Lens et l'AS Monaco pour conserver sa deuxième place au classement, le club marseillais a laissé filer deux points dimanche dernier. Tenu en échec par le RC de Strasbourg au Vélodrome (2-2), l'OM ne compte plus que deux points d'avance sur les Sang et Or.

L’OM a fait une énorme erreur, il dénonce https://t.co/YLPo8v6gx7 pic.twitter.com/kEMyTLcjj1 — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

Vitinha encore laissé sur le banc

Après cette contreperformance, certains supporters ont pointé du doigt les choix tactiques d'Igor Tudor, notamment celui de sortir Alexis Sanchez en seconde période. L'entraîneur de l'OM avait décidé de le remplacer par Eric Bailly, un défenseur, alors que Vitinha présentait le profil parfait pour le remplacer sur le front de l'attaque. Arrivé cet hiver à l'OM contre un chèque de 32M€, le buteur portugais n'a plus été titularisé par Tudor depuis une rencontre face à l'OGC Nice le 2 février dernier. Une situation, qui interroge Bernard Pardo.

C'est l'incompréhension avec Vitinha