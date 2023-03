PSG : Un folie prend forme pour Kylian Mbappé

Pierrick Levallet

Déçu par le mercato du PSG l'été dernier, Kylian Mbappé attendrait quelques renforts dans la capitale. Luis Campos et la direction parisienne auraient donc commencé à préparer leur recrutement pour cet été et auraient déjà quelques noms en tête. Victor Osimhen serait notamment sur leur liste. Et une bonne nouvelle vient de tomber sur ce dossier.

L’été dernier, Luis Campos n’était pas satisfait de son premier mercato au PSG. Le conseiller football parisien n’avait pas pu recruter tous les joueurs qu’il voulait. En attaque, Christophe Galtier s’était donc retrouvé avec une profondeur de banc peu conséquente. Kylian Mbappé s’était lui aussi montré plutôt déçu par le recrutement du PSG. Luis Campos aurait donc prévu de remédier à cela dès cet été.

Le PSG tremble, le Real Madrid fixe une condition très claire à Mbappé https://t.co/17eTcaCebW pic.twitter.com/MaJenHviiI — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

Le PSG cible Osimhen

En effet, L’Equipe a récemment révélé que la direction du PSG aurait ciblé plusieurs profils offensifs pour la saison prochaine. Victor Osimhen, qui fait des merveilles avec Naples cette saison, ferait notamment partie de cette liste. Il faudra néanmoins sortir le chéquier puisqu’on parlerait d’un transfert à 100M€. Mais le PSG devrait néanmoins apprendre une excellente nouvelle.

Le Bayern Munich n’entre pas dans la danse