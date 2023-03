Messi va faire d’énormes dégâts… loin du PSG !

La rédaction

Lionel Messi est à l’image du PSG cette saison, décevant. Malgré une année durant laquelle il aura accompli le plus grand rêve de sa magnifique carrière, en remportant la Coupe du monde, les performances de l’Argentin avec le maillot parisien ne répondent pas aux attentes. Pourtant, le PSG souhaite prolonger le joueur, qui souhaite quant à lui revenir au Barça. Si l’opération est possible, elle risque de chambouler le club Blaugrana.

Lionel Messi retournera-t-il un jour au FC Barcelone ? C’est au sein du club Blaugrana que tout a commencé pour La Pulga qui avait rejoint la célèbre Masia en provenance des Newell’s Old Boys en 2000. Alors que son contrat expire en juin prochain avec le PSG, la situation du champion du monde inquiète l’état-major parisien. Si du côté parisien, une prolongation d’un an est envisagée, du côté de l’Argentin, on ne l’entend pas de cette oreille.

Lionel Messi s’éloigne du PSG

Comme révélé par FootMercato , et malgré de nombreux démentis de la part de Jorge Messi (père et agent du joueur), Lionel Messi envisage désormais un retour à Barcelone. Pour rappel, La Pulga avait quitté le club catalan à l’été 2021, alors que le Barça connaissait une crise financière sans précédent. Si tout ne s’est pas arrangé en Espagne, la situation du club entraîné par Xavi semble s’être améliorée, même si le club a connu quelques difficultés dernièrement.

Le Barça va devoir vendre en masse pour pouvoir attirer Messi