Un sale coup se prépare contre Messi, il valide

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Peu convaincant depuis son retour de la Coupe du monde, Lionel Messi a en plus fait parler de lui en quittant une séance d'entraînement, visiblement frustré par l'atelier proposé par Christophe Galtier. Par conséquent, l'Argentin pourrait être sifflé au Parc des Princes dimanche soir à l'occasion de la réception de Rennes. Et cela ne choque par Jérôme Rothen.

Décevant depuis le début de l'année, Lionel Messi commence à agacer les supporters du PSG qui constatent une différence entre le niveau du champion du monde en sélection et en club. Par conséquent, il pourrait être sifflé au Parc des Princes dimanche soir. Ce qui n'étonne pas vraiment Jérôme Rothen.

«Choquant, non»

« Choquant, non. C’est arrivé à tous les joueurs. Parfois, il y a eu des incompréhensions, des gestes d’humeur. Bien sûr que tu peux le siffler, c’est un joueur comme un autre. Sinon, il faut faire autre chose ou aller dans une équipe où tu es sûr d’être respecté comme la star planétaire que tu es. Dans ces cas-là, va dans ces championnats-là. Je reste sur ma faim depuis qu’il a signé au PSG. Messi peut faire partie des joueurs sifflés. La plupart du temps, il ne va pas les voir. Il peut être sifflé et s’il est sifflé demain, ça ne me choquera pas », lance l'ex-joueur du PSG au micro de RMC . Un avis partagé par Juninho.

«Ça ne me choquerait pas du tout»