Nouvelle polémique au PSG, un énorme coup de gueule est lâché

Ces dernières heures, un nouveau feuilleton a fait son apparition au PSG concernant un clash à l’entraînement entre Christophe Galtier et Lionel Messi. Mais le père de la star argentine, visiblement remonté contre ces spéculations, n’a pas hésité à pousser un coup de gueule retentissant sur les réseaux sociaux.

Les temps sont durs au PSG. Récemment éliminé de la Coupe de France puisque dès le stade des 8es de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale n’a plus que le championnat à jouer en cette fin de saison. En interne, le statut de Christophe Galtier semble déjà remis en question, d’autant qu’une polémique vient d’éclater entre l’entraîneur du PSG et une grande star du vestiaire.

PSG - Messi : Les coulisses d’un dossier titanesque https://t.co/uQS6qW2BeK pic.twitter.com/C5a9FjY7w0 — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

Un clash Messi-Galtier ?

Plusieurs sources comme RMC Sport et Foot Mercato ont révélé vendredi que Lionel Messi aurait décidé de partir en pleine séance d’entraînement, n’étant pas du tout satisfait du programme concocté par Christophe Galtier et son staff. Un clash aurait éclaté, et c’est la raison pour laquelle le numéro 30 du PSG était d’ailleurs absent de l’entraînement jeudi…

« Il ne faut rien croire »