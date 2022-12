Mercato : Indésirable au PSG, Wijnaldum est sous pression

Axel Cornic

Parti un an seulement après son arrivée au Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum traverse une période compliquée. Dès son arrivée en prêt à l’AS Roma, il s’est blessé au tibia et n’a toujours pas repris les entrainements. Une situation qui impacte forcément son avenir, puisqu’il pourrait bien revenir au PSG dans quelques mois.

Lors de l’été 2021, tout le monde avait salué l’excellent coup de Leonardo, qui avait attiré un joueur du talent de Georginio Wijnaldum au PSG, sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Mais l’ancien capitaine de Liverpool et de la sélection néerlandais s’est révélé être un énorme flop, avec Luis Campos qui l’a finalement poussé vers la sortie en le prêtant à l’AS Roma.

Une option d’achat de 8M€ qui pourrait s’envoler

Le prêt de Wijnaldum a rapidement tourné à la catastrophe, avec une fracture au tibia survenue lors d’un entrainement. Ainsi, il n’a disputé en tout et pour tout que douze minutes avec la Roma et les chances de voir son option d’achat de 8M€ être levée sont de plus en plus minces. Mais Il Tempo a tout récemment proposé une solution assez étonnante...

Une résiliation de contrat proposée au PSG

D’après les informations du quotidien, l’AS Roma aurait contacté le PSG afin de proposer une résiliation de contrat pour Wijnaldum, qui pour le moment court jusqu’en juin 2024. Cela permettrait aux Giallorossi de l’engager libre et donc éviter de payer une indemnité de transfert, alors que le PSG pourrait se débarrasser d’un indésirable qui est arrivé pour 0€.

