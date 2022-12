Mercato - PSG : Un transfert surprise à 90M€ ?

Axel Cornic

A la recherche de renforts, Luis Campos pourrait se tourner vers la Serie A et la Juventus, avec Dušan Vlahović. Ce dernier pourrait offrir un profil offensif différent au Paris Saint-Germain et s’il a posé ses valises à Turin il y a moins d’un an, un transfert ne semble pas être impossible.

Après avoir explosé à la Fiorentina, Dušan Vlahović a décidé de franchir un palier en rejoignant la Juventus. Sauf que tout ne se passe pas au mieux pour le Serbe depuis qu’il a rejoint les Bianconeri et certains commencent déjà à parler d’un possible départ.

A Turin, on pense déjà à un départ

Cela ne semble pas avoir échappé à Campos, qui aimerait l’attirer au PSG. Cela pourrait bien arriver dès cet hiver, puisque TMW annonce que la Juventus serait quelque peu deçue de l’investissement fait l’hiver dernier, avec un joueur qui n’a pas répondu à toutes les attentes pour le moment.

Vlahović, c’est au moins 90M€