Mercato : Indésirable au PSG, Wijnaldum crée la polémique

Axel Cornic

Prêté par le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato,Georginio Wijnaldum n’a que très peu joué avec l’AS Roma depuis le début de la saison, à cause d’une fracture au tibia. Son retour semble être repoussé de semaine en semaine et en attendant, l’un de ses posts sur les réseaux sociaux est pointé du doigt en Italie.

Arrivé au PSG il y a un an et demi, Georginio Wijnaldum n’a jamais réussi à s’y imposer. Son calvaire n’a pas fini avec son prêt à l’AS Roma, puisque le milieu néerlandais s’est blessé tout de suite après sa première apparition en Serie A.

Retour début mars pour Wijnaldum

Les choses ne se sont pas arrangée pour le joueur du PSG, puisque Il Corriere dello Sport annonce ce jeudi que le flou entoure encore son retour. Certains parlaient du mois de janvier, mais il semble que Wijnaldum ne revienne finalement que fin février, voir début mars.

Une danse qui ne passe pas à la Roma