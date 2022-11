Mercato - PSG : Milan Skriniar est au coeur d’un dilemme pour son transfert

Thomas Bourseau

En Italie, il est spécifié que le PSG a dégainé une offre de contrat au clan Milan Skriniar qui serait plus importante que celle de l’Inter. Néanmoins, à l’instant, le principal intéressé resterait partagée entre les deux possibilités. Explications.

Milan Skriniar et le PSG, le mariage semblait être bien ficelé pour être prononcé dès le dernier mercato estival. Priorité de Luis Campos dans le secteur défensif, le défenseur de 27 ans se serait même mis d’accord avec le PSG sur les termes d’un contrat. Cependant, la réticence de l’Inter a fait tomber cette opération à l’eau, qui aurait été reportée à cet hiver dans l’esprit des dirigeants du PSG.

Le PSG a fait son offre, l’Inter trop juste ?

D’ailleurs, à en croire les informations de Sport Mediaset, l’offre contractuelle du PSG à Milan Skriniar lui permettrait de percevoir des revenus annuels de 9M€, bonus compris. De son côté, le comité de direction de l’Inter n’aurait offert « que » 6M€ au clan Skriniar et des discussions seraient en cours sur les contours des éventuelles primes ajoutées à ce salaire fixe.

Skriniar pas plus emballé par l’offre du PSG que celle de l’Inter, mais…