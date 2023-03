Neymar viré au mercato ? Le PSG est fixé

Thibault Morlain

Au PSG, on prépare déjà la saison prochaine. Et alors que la MNM pourrait ne plus exister, Neymar pourrait être la victime de cette envie de briser le trio. Encore une fois, le Brésilien pourrait être poussé vers la sortie. Mais voilà que le PSG rencontrerait certains obstacles pour le départ de Neymar.

Malgré un contrat allant jusqu’en 2027 avec le PSG, Neymar est annoncé partant lors du prochain mercato estival. Plus en odeur de sainteté dans la capitale, le Brésilien serait poussé vers la sortie. Reste maintenant à trouver preneur pour le numéro 10 du PSG. Dernièrement, il était question d’un intérêt de Chelsea pour Neymar, mais voilà que la réalité serait différente.

Mercato : Le problème se confirme entre Messi et le PSG https://t.co/Mq95PbOvqU pic.twitter.com/YLIO7vHXGd — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

« Actuellement, Chelsea ne parle pas au PSG pour Neymar »

Dans une vidéo sur sa chaine Youtube , Fabrizio Romano a mis les choses au point sur l’avenir de Neymar. Et concernant l’intérêt de Chelsea, il a expliqué : « Il y a eu des informations sur Chelsea. Mais de ce que je comprends, actuellement, Chelsea ne parle pas au PSG pour Neymar. Actuellement, il n’y a pas de négociation concrète pour Neymar avec Chelsea ».

« Il veut aussi se battre pour le PSG »