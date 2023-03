Messi est sifflé, un bourreau du PSG vole à son secours

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Lionel Messi a été invité à quitter le PSG, où il est copieusement sifflé, pour rejoindre le FC Barcelone. C’est le souhait de Sergi Roberto qui a condamné ceux qui conspuent le septuple Ballon d’or.

Lionel Messi vit une saison bien particulière au PSG. Lors de la première moitié de l’exercice, qui a précédé le Mondial au Qatar duquel il est sorti vainqueur avec l’Albiceleste, l’international argentin marchait sur l’eau et se montrait particulièrement décisif. Depuis, Messi est méconnaissable et semble être retombé dans ses travers de la saison dernière qui lui avait valu les sifflets du public du Parc des princes après l’élimination en 1/8èmes de finale de Ligue des champions face au Real Madrid.

Sergi Roberto dénonce un acharnement des supporters du PSG envers Lionel Messi

Comme cela avait été prévu par le CUP , ou Collectif Ultras Paris, Lionel Messi a été conspué par les supporters au cours de la défaite concédée au Parc des princes face au Stade Rennais dimanche (2-0). Un acharnement de la part des suiveurs du PSG selon Sergi Roberto. Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Roberto a ouvert la porte à un retour de l’Argentin à la prochaine intersaison en pointant du doigt ceux qui conspuent le septuple Ballon d’or.

«Nous allons très bien le traiter ici s'il vient»