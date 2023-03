La bataille est lancée, Lionel Messi est prévenu à l’OM

Thibault Morlain

Malgré les critiques cette saison avec le PSG, Lionel Messi est tout de même le meilleur passeur de la Ligue 1. Et suite à la blessure de Neymar, l’adversaire de l’Argentin se nomme désormais Jonathan Clauss. Qui du Parisien ou du joueur de l’OM remportera ce titre ? Le Marseillais s’est confié sur ce duel avec Messi.

Plus décisif que la saison dernière avec le PSG, Lionel Messi peut notamment se vanter d’être aujourd’hui le meilleur passeur de la Ligue 1. Mais le sera-t-il encore à la fin de la saison ? Le numéro 30 parisien a un adversaire coriace en la personne de Jonathan Clauss. A l’OM, le piston réalise une saison très solide avec déjà une dizaine de passes décisives.

« Un objectif à 80% »

Le duel est donc lancé entre Lionel Messi et Jonathan Clauss. Et pour Téléfoot , le joueur de l’OM s’est confié sur cette lutte pour le titre de meilleur passeur de la Ligue 1 : « C’est un objectif d’être le meilleur passeur de Ligue 1 ? Alors objectif, je dirais un objectif à 80%. Si je peux finir meilleur passeur, je vais essayer d’aller le chercher ».

« Ce n’est pas une fin en soi »