Messi au cœur d’un scandale, le PSG contre-attaque

En quittant prématurément l’entraînement ce mardi, Lionel Messi s’est retrouvé au cœur d’une improbable polémique, l’Argentin étant accusé d’être parti après un désaccord avec Christophe Galtier sur l’exercice du jour. De quoi forcément faire parler, le septuple Ballon d’Or étant déjà pointé du doigt pour ses prestations. Interrogé avant le coup d’envoi face à Rennes, l’entraîneur du PSG a livré sa version des faits.

Ce mardi, Lionel Messi a quitté prématurément l’entraînement du PSG, une scène troublante qui a rapidement suscité des rumeurs. Plusieurs sources, dont Foot Mercato , ont indiqué que l’Argentin avait refusé de participer à l'exercice proposé par Christophe Galtier, dans lequel les attaquants devaient effectuer des tâches défensives, de quoi irriter le numéro 30 du PSG. Une information démentie par Jorge Messi, son père, et le club de la capitale, assurant que sa star ressentait des douleurs aux adducteurs.

🇦🇷 Lionel #Messi est au cœur d’une polémique après son départ de l’entraînement pour un désaccord supposé avec Christophe #Galtier #PSGUn épisode de plus dans le feuilleton des nombreux clashs entre l’Argentin et ses entraîneurs #PSGSRFC@Le10Sport 📝⬇️https://t.co/uu5rxGDyO6 — Bernard Colas (@BernardCls) March 19, 2023

Christophe Galtier s’explique

Forcément, la réponse de Christophe Galtier était attendue, ce dernier étant directement concerné par le supposé incident. Alors que le club de la capitale accueille le Stade Rennais ce dimanche, l’entraîneur du PSG a pu livrer sa version des faits au micro de Canal +.

« Il ne s'est rien passé entre Léo et le groupe, et entre Léo et moi-même »