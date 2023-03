Skriniar, Messi, PSG… Toutes les infos mercato du 22 mars

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Skriniar évoque un problème avant d'arriver au PSG

Alors que son transfert libre au PSG est déjà acté pour l'été prochain étant donné qu'il arrive en fin de contrat avec l'Inter Milan, Milan Skriniar n'est pas au mieux physiquement. Le défenseur slovaque de 28 ans a été contraint de quitter prématurément sa sélection nationale et donne des nouvelles peu rassurantes : « Demain, je retournerai à Milan pour consulter sur la suite du traitement à suivre afin de retourner sur le terrain le plus rapidement possible. Je ne vais pas très bien. J'ai des problèmes de dos avec des douleurs qui remontent jusqu'à la jambe. Malheureusement, je ne pourrai pas me mettre à la disposition de l'entraîneur pour ces deux matches, je suis venu ici pour dire au revoir à l'équipe », a lâché Skriniar. De quoi inquiéter le PSG ?



PSG : Jordi Alba calme le jeu pour l'avenir de Messi

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi affole déjà le mercato, et un retour au FC Barcelone semble plus que jamais d'actualité pour l'attaquant argentin. Mais dans un entretien accordé à Viajando con Chester , le latéral gauche catalan Jordi Alba a préféré calmer le jeu sur ce feuilleton Messi : « Je ne sais pas. On n'en a pas parlé, il a un contrat avec le PSG et on n'en a pas parlé. Je pense que ce serait bien pour le club et pour lui. Il est maintenant heureux à Paris. La première année, il ne s'est pas bien amusé, il a eu du mal à s'adapter, mais maintenant il va bien », indique le défenseur du Barça.



PSG : Luis Campos ne va pas quitter le Celta Vigo

Largement pointé du doigt cette saison pour son recrutement raté au PSG ainsi que sa fonction en parallèle du côté du Celta Vigo, Luis Campos pourrait être menacé pour son avenir... mais pas en Espagne. RMC Sport indique en effet que le conseiller sportif du PSG devrait poursuivre sa mission au Celta Vigo la saison prochaine, les dirigeants du club ibérique étant satisfaits de son bilan, et la présence au PSG ne les dérange absolument pas.



PSG : Rabiot très évasif sur son avenir

Alors que certaines informations font état d'un probable retour d'Adrien Rabiot au PSG l'été prochain, au terme de son contrat avec la Juventus Turin, le milieu de terrain français a fait le point sur son avenir dans les colonnes de Tuttosport : « Dans environ deux mois, la saison sera terminée et nous essaierons de discuter, mais je suis calme. Il y a la possibilité de partir mais aussi la possibilité de signer un autre contrat avec la Juve pour toutes les raisons que j'ai expliquées auparavant. Je me sens bien à Turin, je fais un bon travail au club et il y a une bonne relation avec les dirigeants, les coéquipiers et l'entraîneur. Il m'a également aidé en deux ans et m'a donné beaucoup de confiance. Je pense que tout cela est important pour me sentir bien et faire le bon choix pour mon avenir », confie Rabiot.



Le PSG fonce sur Bernardo Silva