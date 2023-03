Mercato : Le PSG a sa priorité numéro 1, Mbappé va apprécier

Thibault Morlain

Après le nouvel échec en Ligue des Champions, le PSG prépare déjà la saison prochaine et le mercato estival à venir. Malgré l’incertitude à propos de son avenir, Luis Campos serait au travail pour les recrues du club de la capitale. Et voilà que la priorité numéro 1 de l’été aurait été identifiée et ça risque de plaire à Kylian Mbappé.

La saison prochaine, le PSG veut revenir plus fort afin d’enfin rêver en Ligue des Champions. Le mercato promet donc d’être mouvementé à Paris. Plusieurs mouvements sont annoncés et on attend forcément surtout les recrues qui pourraient débarquer dans la capitale. Luis Campos s’activerait donc en ce sens et selon les informations de Relevo , l’objectif numéro 1 se nommerait… Bernardo Silva.

Bernardo Silva veut quitter Manchester City

Comme expliqué par le média ibérique, Bernardo Silva ne verrait plus forcément son avenir du côté de Manchester City. A 28 ans, le Portugais est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2025 avec les Citizens, mais voilà que l’ancien de l’AS Monaco souhaiterait relever un nouveau défi à compter de la saison prochaine.

La priorité numéro 1 du PSG

Déjà intéressé l’été dernier par Bernardo Silva, le PSG voudrait donc sauter sur l’occasion pour s’offrir le Portugais. Il serait ainsi l’objectif numéro 1 et Luis Campos considérerait que le joueur de Pep Guardiola améliorerait considérablement l’effectif du PSG. Une arrivée qui ferait alors le bonheur de Kylian Mbappé, clairement pas contre une arrivée de Bernardo Silva, son ancien partenaire à Monaco.