Fracassé au PSG, il prend une grande décision pour son avenir

Thibault Morlain

Les turbulences sont terribles actuellement au PSG et chacun fait l’objet de critiques. C’est notamment le cas de Luis Campos, pointé notamment du doigt pour ses recrutements manqués. De quoi remettre en question son avenir ? Alors qu’un départ du PSG est évoqué, Campos aurait tranché pour la suite de son aventure… au Celta Vigo.

L’été dernier, pour lancer un nouveau projet, le PSG avait décidé de confier les clés du sportif à Luis Campos. En parallèle, le Portugais travaille toutefois avec le Celta Vigo. Une double casquette qui vaut aujourd’hui à Campos des critiques, notamment chez les fans du PSG. Et alors qu’à Paris il est question d’un possible départ du conseiller sportif, cela ne semble pas forcément être le cas du côté du Celta Vigo.

Malaise au PSG, le vestiaire «choqué» https://t.co/eqzcpcBjmo pic.twitter.com/it6y88rDbl — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

Campos veut continuer au Celta Vigo

Quid de l’avenir de Luis Campos… au Celta Vigo ? Selon les informations de Footmercato , un départ ne semble pas être à l’ordre du jour. Le Portugais voudrait continuer avec le club galicien et préparerait même actuellement le futur mercato estival du Celta Vigo.

« Ils continueront sûrement à travailler ensemble la saison prochaine »