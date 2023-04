Stupeur au PSG, l’avenir de Lionel Messi en passe d’être réglé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme vous l’avait indiqué le10sport.com, le PSG travaille sur la prolongation de Lionel Messi depuis plusieurs mois, mais les deux parties tardent à trouver un accord qui pourrait ne jamais voir le jour. Ce mardi, L’Équipe annonce en effet que l’optimisme n’est guère présent de part et d'autre, alors que le bail de l’Argentin arrive à expiration.

Alors qu’il s’approche dangereusement de la fin de son contrat, Lionel Messi voit toujours son avenir s’inscrire en pointillé. Si le FC Barcelone croit en ses chances de rapatrier son ancienne star, multipliant les appels du pied en sa direction, le PSG n’a pas abdiqué et cherche à parvenir à un terrain d’entente avec le camp argentin comme vous l'avait assuré le10sport.com. Problème, après plusieurs mois de discussion, un accord semble loin d’être trouvé.

Messi devrait partir

Selon les informations divulguées par L’Equipe , Lionel Messi est très loin d’une prolongation avec le PSG, au point que le quotidien sportif annonce que l’aventure parisienne de l’Argentin devrait prendre fin à l’issue de la saison. La faute, notamment, à un différend financier entre les deux parties.

Le PSG et le clan Messi n’y croient plus vraiment